من هو ميشيل أحد صاحب أغلى أسطول سيارات فارهة في مصر ؟- صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



سادت حالة من الحزن في الإسكندرية، بعد نبأ وفاة رجل الأعمال السكندري البارز ميشيل أحد، الذي اشتهر بمسيرته المهنية المتميزة وشغفه بالسيارات النادرة والفاخرة.

ترك ميشيل أحد وراءه إرثاً اجتماعيا مليئاً بالتقدير كونه شخصية اجتماعية مرموقة حظيت باحترام ومحبة العديد من النجوم والشخصيات العامة، ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية جانبا من تاريخ رجل الأعمال السكندري البارز.



ميشيل أحد، المعروف بلقب "إمبراطور السيارات" لامتلاكه أغلى أسطول سيارات فارهة في مصر، كان واحداً من أبرز رجال الأعمال في الإسكندرية ومصر بشكل عام.

بدأ مسيرته المهنية كتاجر أدوات كهربائية في شارع السبع بنات بالإسكندرية، حيث أظهر شغفاً كبيراً بالتجارة والعمل الجاد.

لاحقاً، توسع نشاطه وامتلك عددًا من المحال التجارية، ثم حصل على توكيل أحد أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال الأدوات الكهربائية.

"ميشيل أحد" كان معروفاً بشغفه الكبير بالسيارات الفارهة والنادرة، حيث امتلك مجموعة مميزة من السيارات التي تضمنت ماركات عالمية مثل رولز رويس، بوجاتي، لامبورجيني، وفيراري، وعرف عنه أنه كان من أوائل الأثرياء الذين اقتنوا تلك الأنواع من السيارات في مصر.

وامتلك "أحد" جراجا خاصا في الإسكندرية يحتوي على هذه السيارات النادرة، مما جعله محط أنظار عشاق السيارات الفاخرة في مصر.

واشتهر رجل الأعمال الراحل باقتناء سيارات نادرة بعضها لا يوجد له مثيل في العالم، حيث أنتجت مصانعها نسخة واحدة فقط أو أنتجت موديلا باسمه، وهذا ما جعلها مجموعة لا تقدر بثمن، ما دفع العديد من كبار الشخصيات العربية والمشاهير لعرض شراء بعضها منه، ولكنه كان يقابل عروضهم بالرفض لاعتزازه بكل سيارة كان يمتلكها.

وكان الاستثناء الوحيد مع الفنان محمد رمضان الذي عرف بصداقته القوية مع رجل الأعمال الراحل، حيث باع له بعض السيارات النادرة التي أثارت اهتمام الجمهور، مثل سيارة لامبورجيني حمراء ورولز رويس.

إلى جانب ذلك، كان ميشيل أحد يتمتع بعلاقات قوية مع العديد من نجوم الفن المصري، مثل فريد شوقي، أحمد زكي، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، ليلى علوي، ومحمود عبد العزيز، ومحمد رمضان، وغيرهم من مشاهير المجتمع.

وكان ميشيل أحد، تعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل نحو 10 أيام، استدعت نقله إلى المستشفى، خضع على إثرها لإجراء قسطرة في القلب، وعاني من مضاعفات خطيرة.

وأفادت مصادر مقربة من أسرته أن ميشيل حاول إخفاء حالته الصحية عن المقربين منه، لكن علامات التدهور بدت واضحة.

وأعلنت الأسرة فى وقت سابق اليوم، وفاة ميشيل أحد، دون الكشف عن موعد ومكان الجنازة.