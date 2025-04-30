أقصى عقوبة.. لماذا عاقبت الجنايات المتهم في قضية طفل البحيرة بالمؤبد؟

كتب- علي عبد المنعم:

أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم في واقعة الاعتداء على طفل البحيرة، وذلك بعد أن استجابت لطلبات الدفاع عن المجني عليه بشأن تعديل القيد والوصف في الدعوى.

وجاء الحكم في أولى جلسات المحاكمة عقب تعديل قرار الإحالة، لتغلق المحكمة باب الجدل بالحكم بأقصى عقوبة على المتهم.

وقررت المحكمة خلال نظر الجلسة تغيير وصف وقيد الواقعة من "الاعتداء دون استخدام القوة" إلى "الاعتداء بالقوة وتحت التهديد"، وهو ما رفع سقف العقوبة من السجن لمدة 7 سنوات إلى السجن المؤبد وفقًا لنصوص القانون.

ووفقا لنص المادتين 268 و269 من قانون العقوبات المصري، واللذان نصا في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بـ هتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد، حيث شدد المشرع وفقا لنص المادة 268 على أنه يتم معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

كما شدد المشرع في نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري أيضا، على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

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