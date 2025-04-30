كواليس أولى جلسات قضية طفل البحيرة.. المحكمة تغيّر القيد والوصف وخلافات بين محامي الدفاع- فيديو

البحيرة- أحمد نصرة:

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على طفل البحيرة، تطورات لافتة، وسط أجواء متوترة داخل قاعة المحكمة، وظهور مواقف متباينة بين هيئة الدفاع.

وقررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، حظر دخول وسائل الإعلام جلسة محاكمة المتهم بهتك عرض طفل البحيرة .

واقتصرت الجلسة على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة.

المحامي عصام مهنا، الذي قدّم نفسه كممثل حصري عن دفاع الطفل، رفض إفساح المجال لأي من المحامين الآخرين للحديث أمام هيئة المحكمة.

تفرد في الحديث ومحاولة تهميش باقي المحامين

وأصرّ مهنا على أن يكون الصوت الوحيد داخل القاعة، حيث دفع المحكمة لعدم الاستماع إلى مداخلات باقي المحامين، رافضًا الإقرار بحضورهم أو تمثيلهم لأهلية الطفل.

وأثار ذلك استياء بعض أعضاء هيئة الدفاع الذين حضروا بناءً على طلب عدد من أفراد أسرة الطفل، حيث حاولوا تقديم دفوع وأسانيد قانونية، منها المطالبة بتفعيل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، بدعوى وجود متهمين آخرين لم تتم إحالتهم إلى المحكمة، بالإضافة إلى ضعف التحقيقات في القضية.

مطالب بإعادة التحقيق وندب قاضي تحقيق

وطالب المحامون المتضامنون – الذين تم تجاهلهم في الجلسة – بإعادة فتح التحقيقات حفاظًا على حقوق الطفل، وندب قاضي تحقيق مستقل لكشف الملابسات كاملة، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"ضعف المسار الإجرائي السابق".

المحكمة تغيّر القيد والوصف القانوني

ورغم محاولة منع المرافعات الجانبية، قررت هيئة المحكمة الاستماع لكافة الآراء، وخرجت بقرار هام يقضي بتغيير القيد والوصف في القضية، حيث تم تصعيد التهمة إلى هتك عرض واعتداء بالقوة والعمد، في خطوة اعتبرها المتابعون تحوّلًا نوعيًا في مسار القضية.

مرتضى منصور يدخل على الخط

في سياق متصل، كشفت مصادر أن فريق الدفاع التابع للمستشار مرتضى منصور قد اطلع رسميًا على أوراق القضية، وأبدى اهتمامه بالمشاركة في الجلسات القادمة، حيث ينتظر أن يظهر الفريق القانوني رسميًا في الجلسة المقبلة.

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