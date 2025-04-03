محافظ أسيوط يجري حركة تنقلات بين رؤساء قرى مركز ديروط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدر اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، اليوم الخميس، قرارا بنقل وانتداب بين رؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة ديروط .

حيث قرر محافظ أسيوط ندب أسامة ماهر قطب عبدالله ، باحث قانوني ، رئيس الوحدة المحلية بقرية جرف سرحان للعمل رئيس لقرية مسارة، والتهامي فايز تهامي رضوان، أخصائي علاقات عامة، سكرتير الوحدة المحلية لقرية جرف سرحان للعمل رئيسا لقرية جرف سرحان، وخلف علي عابد جاد الرب، باحث متابعة، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحوطا للعمل رئيسا لقرية صنبو، وعصام الدين زكريا فهمي باحث قانوني، رئيس الوحدة المحلية لقرية الكودية للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية ديروط الشريف.

كما قرر محافظ أسيوط، ندب وحيد محمد محمد جمعة، أخصائي تنمية ريفية، رئيس الوحدة المحلية لقرية ديروط الشريف للعمل رئيسا لقرية الكودية، وناجح عبدالنعيم محمود أحمد، باحث متابعة، رئيس الوحدة المحلية لقرية صنبو للعمل رئيسا لقرية الحوطا، وتجديد ندب عمر مدحت محمد طلبة، كيميائي، رئيسا لقرية ديروط الشريف.

كما قرر محافظ أسيوط نقل سواح موسى خليل موسى رئيس الوحدة المحلية لقرية مسارة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط.