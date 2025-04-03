أسرة كاملة تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا حادث انهيار عقار قديم البناء الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في منطقة بحري بنطاق حي الجمرك غربي الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة الخامس.

وتبين أن الضحايا من أفراد أسرة واحدة، حيث لقيت أم و3 أطفال مصرعهم بينما أصيب الأب بكسور وجروح متفرقة.

أسفر الحادث عن وفاة كل من الأم "أسماء سعيد السيد"؛ والأطفال "يونس محمد محمد عبد العزيز، هدى محمد محمد عبد العزيز، تمارا محمد محمد عبد العزيز".

فيما أصيب الأب "محمد محمد عبد العزيز بركات؛ 33 سنة؛ باشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالعمود الفقري.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار كائن في 14 حارة ابن وهب متفرع من حارة النخلة بنطاق حي الجمرك منطقة بحري.

انتقل إلى موقع البلاغ قوة من الشرطة رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين عبارة عن حوائط خشبية؛ وحدوث انهيار داخلي للبناء بسقوط السقف الطابق الأول على الطابق الأرضي، وحدوث الوفيات والإصابات المشار إليها.

جرى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة كوم الدكة فيما نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم؛ وأخطرت مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم السريع، وتحرر عن ذلك محضرا بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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