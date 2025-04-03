راح ضحيته أم وأطفالها الثلاثة.. تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية- صور



الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، فجر اليوم الخميس، حادثًا مأساويًا بانهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق في حارة النخلة.

الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم الأم وثلاثة من أطفالها، بالإضافة إلى إصابة الزوج الذي كان يقيم معهم في العقار المنهار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار العقار المأهول بالسكان.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم الجمرك، برفقة حكمدار وسط المدينة، وعددا من ضباط الشرطة، إلى موقع الحادث.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية التي بدأت عمليات البحث والإنقاذ.

وتبين من المعاينة الأولية، أن العقار قد انهار بالكامل، مما أدى إلى وجود عددا من الضحايا تحت الأنقاض جرى انتشال جثامين الضحايا والمصاب، ونقل الجثامين لمشرحة كوم الدكة، فيما نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتم وضع حواجز حديدية حول العقار المنهار لضمان سلامة المنطقة المحيطة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتحقيق في أسباب الحادث.