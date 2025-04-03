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وفاة أم وأطفالها الثلاثة في انهيار عقار بالإسكندرية

05:11 ص الخميس 03 أبريل 2025

جانب من العقار المنهار

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الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، بينهم سيدة وأطفالها الثلاثة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر حادث انهيار منزل قديم مكون من طابقين بحارة النخلة بمنطقة بحري بالإسكندرية.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود عطية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار المنزل المأهول بالسكان في شارع إسماعيل صبري.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم الجمرك، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من انتشال الجثامين.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة كوم الدكة، وهما: الأم "أسماء"، وأطفالها الثلاثة: "تمارا" 8 سنوات، "محمود"، 4 سنوات، "يونس"، 3 سنوات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في أسباب الحادث.

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