جامعة أسيوط تعلق الدراسة بسبب العاصفة الترابية

أسيوط ـ محمود عجمي:

قرر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء، في جميع كليات وبرامج الجامعة، استجابةً للتحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة عدم الاستقرار في الطقس التي ستشهدها البلاد.

وأوضح الدكتور المنشاوي، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على سلامة الطلاب وحمايتهم من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، خاصةً في ظل وجود عدد كبير من الطلاب من خارج محافظة أسيوط.

وأكد المنشاوي، أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، مشيرًا إلى أن تعليق الدراسة هو إجراء احترازي يهدف إلى حماية الطلاب والعاملين بالجامعة.

من جانبها، نبهت هيئة الأرصاد الجوية إلى ضرورة القيادة بحذر خلال فترات الأتربة والرمال المثارة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار. كما أوصت المواطنين بارتداء الكمامات أثناء الخروج ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.