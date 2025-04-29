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رفضًا لزيادة الرسوم القضائية.. محامو المنيا يمتنعون عن التوريد بخزائن المحاكم- صور

04:16 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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    نقابة المحامين بالمنيا تمتنع عن توريد أي مبالغ لخزائن المحاكم
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    محامين المنيا
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    محامو المنيا يمتنعون عن توريد أي مبالغ مالية لخزينة المحاكم
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المنيا- جمال محمد:

أعلنت نقابة المحامين بالمنيا، اليوم الثلاثاء، امتناع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم المنيا، تنفيذا لقرارات النقابة العامة.

ويأتي ذلك للدعوة التي أطلقتها النقابة العامة رفضاً للرسوم القضائية الجديدة والتي شهدت زيادة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وكانت دعت النقابة العامة للمحامين الأسبوع الماضي لتنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع المحاكم بمختلف المحافظات، وتجمع مئات المحامين بالمنيا أمام غالبية المحاكم ورفعوا لافتات مكتوب عليها "لا رسوم إلا بقانون"، وجاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

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