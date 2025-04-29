صوامع التموين بالإسكندرية تستقبل 2123 طن قمح محلي في موسم الحصاد

الإسكندرية - محمد البدري:

بلغ إجمالي كميات القمح المحلي الواردة إلى صوامع التموين بالإسكندرية إلى 2123 طن، بعد استقبال كميات إضافية منذ بداية موسم الحصاد بالمحافظة.

وأعلنت غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح المحلية برئاسة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن لجان استلام الأقماح المحلية استقبلت حتى الآن كميات من الأقماح المحلية على مستوى المحافظة بلغت 2123.714 طن.

وبلغت المساحات المزروعة بالقمح في محافظة الإسكندرية هذا العام نحو 25 ألف فدان؛ وفق ما أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي إن مديرية التموين بالإسكندرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان سير موسم التوريد بنجاح، حيث تم اختيار مواقع تخزين مناسبة تشمل الصوامع والبناكر لتأمين أفضل ظروف لتخزين القمح المحلي، المُلقب بـ"الذهب الأصفر"، والذي يمثل بداية موسم الخير للمزارعين المصريين.

وأضاف أنه جرى تشكيل 5 لجان رئيسية بالمحافظة، تضم كل منها خمسة أعضاء من جهات مختلفة، بما في ذلك التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والجمعية القبانية وأمين العهدة للجهة المسوقة، ويهدف هذا التنسيق لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية التي حددتها الوزارة لاستلام المحصول.

وأشار "القلش" إلى أنه جرى إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية لمتابعة عمليات التوريد، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ، مع الحرص على متابعة الأعمال بشكل مستمر.