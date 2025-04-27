ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الجزئي بمصنع العبور إلى 4 عمال (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء في مدينة العبور بالقليوبية إلى 4 عمال، فيما أصيب آخر بحالة اختناق.

انت قوات الحماية المدنية قد انتشلت الجثث والمصابين من تحت الأنقاض، وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث جرى التحفظ على الجثث في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بوصول جثث 4 عمال إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة عامل آخر بحالة اختناق إثر انهيار سقف المصنع. وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المتوفون في الحادث هم: صبحي إبراهيم كمال (16 سنة)، محمد فتحي الشحات (15 سنة)، حسن أحمد حسن سلامة (33 سنة)، ومحمد سيد محمد سيد إبراهيم (15 سنة)، وجميعهم من قرية دهمشة مشتول السوق. أما المصاب، فهو إبراهيم صبحي إبراهيم علي (32 سنة)، من نفس القرية، ويعاني من اختناق.

تبين من التحقيقات الأولية أن الحادث وقع في مصنع تحت الإنشاء على طريق بلبيس - السلام بالقرب من حدود محافظة الشرقية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.