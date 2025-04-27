لماذا انخفضت أسعار الفراخ؟.. مُربو دواجن يكشفون الأسباب ويحذرون من التداعيات -صور

الغربية - مروة شاهين:

يشهد سوق الدواجن والطيور انتعاشًا ملحوظًا مع زيادة في حركة البيع والشراء، مدفوعًا بانخفاض تجاوز 20% في الأسعار مقارنة بموسم الشتاء، ورغم هذا التحسن الظاهري للمستهلكين، يحذر مُنتجو ومُربو الدواجن في قرية برما، مركز إنتاج الثروة الداجنة بمحافظة الغربية، من التأثير السلبي لهذا الانخفاض على استدامة إنتاج صغار المُربين.

أوضح صلاح الدوماني، وهو صاحب مزرعة دواجن ببرما، أن السبب الرئيسي في تراجع الأسعار يرجع إلى استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق منذ منتصف مارس الماضي.

وأشار إلى أن سعر طن العلف انخفض من 32 ألف جنيه إلى حوالي 27 ألف جنيه، مما سمح للمنتجين بتثبيت أسعار الدواجن على عكس تقلبات الشتاء التي كانت تتأثر بارتفاع تكلفة الأعلاف.

وأضاف الدوماني أن تحسن واستقرار الأحوال الجوية يلعب دورًا هامًا في زيادة المعروض والحفاظ على معدلات الإنتاج اليومي في المزارع ومعامل إنتاج البيض.

وأكد أن موجات البرد أو الحر الشديد تتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج ويقلل المعروض في الأسواق.

وفي سوق السباعي بمدينة طنطا، سجلت أسعار الدواجن اليوم انخفاضًا، حيث يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 90 و 91 جنيهًا، والفراخ البلدي بـ 120 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو البط بين 95 و 105 جنيهات.

من جانبه، لفت أحمد علام، صاحب مزرعة دواجن آخر بقرية برما، إلى أن غالبية مزارع القرية تعتمد على إنتاج يومي يتراوح بين 200 و 300 فرخ، بتكلفة إنتاجية تتراوح بين 75 و 80 جنيهًا للكيلو الواحد (تشمل سعر الكتكوت الذي يتراوح بين 6.5 و 7 جنيهات، وتكلفة الأعلاف والأمصال والرعاية والعمالة).

وأوضح أن سعر البيع الحالي للمستهلك عند حوالي 90 جنيهًا للكيلو يعتبر عادلاً، لكن استمرار الانخفاض يهدد صغار المنتجين الذين يعتمدون على دورات إنتاج صغيرة، مما قد يدفعهم للتوقف عن الإنتاج ويؤدي إلى أزمة في المعروض، خاصة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وزيادة احتمالية نفوق الدواجن.