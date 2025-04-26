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طفل يفقد حياته ذبحًا على يد جارته بسبب خلافات أسرية في الإسماعيلية

03:58 م السبت 26 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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الإسماعيلية – أميرة يوسف

شهدت عزبة المرور بمركز فايد في محافظة الإسماعيلية، جريمة مروعة، بعدما لقي طفل مصرعه ذبحًا على يد جارته نتيجة خلافات سابقة مع أسرته.

ووفقًا للتحريات وشهادات الأهالي، استدرجت المتهمة الطفل من أمام منزله بحيلة، قبل أن تعتدي عليه بسلاح أبيض وتذبحه في الشارع أمام أعين المارة، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع داخل القرية.

وتحركت قوة أمنية من مركز شرطة فايد إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهمة بحوزتها أداة الجريمة المستخدمة.

وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما تولت النيابة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، مع استمرار سماع أقوال الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة.

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