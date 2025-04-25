5 مصابين في تصادم سيارتين على طريق السخنة

السويس – حسام الدين أحمد:

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص، على طريق "السويس – السخنة"، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات على طريق "السويس – السخنة" يفيد بتصادم سيارتين أمام قرية المنال 1، في الاتجاه المؤدي إلى السخنة.

وجه الدكتور مينا فوزي، مدير إسعاف السويس، بتوجيه سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأظهرت المعاينة أن سيارة ملاكي كان يستقلها شخصان اصطدمت بسيارة ميكروباص كان يسير عكس الاتجاه، وبسبب السرعة الزائدة، فقد سائق الميكروباص السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى التصادم، وانحراف السيارة الملاكي لتصطدم بالحاجز الخرساني على يمين الطريق.

وأوضح مصدر مسؤول طبي في مجمع السويس الطبي أن قسم الطوارئ استقبل 5 مصابين في حادث طريق السخنة، منهم 3 مصابين بكدمات وكسور، بينما كانت حالة المصابين الآخرين غير مستقرة وتم نقلهم إلى الرعاية المركزة بسبب الإصابات الخطيرة.