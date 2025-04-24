محافظ الإسكندرية يقدم العزاء في وفاة بابا الفاتيكان (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قدم الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، واجب العزاء في وفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال مراسم العزاء التي أُقيمت مساء اليوم الخميس؛ في كاتدرائية سانت كاترين، بحضور ممثلي الكنائس الكاثوليكية.

وأعرب المحافظ عن تعازيه لدولة الفاتيكان وأتباع البابا ومحبيه حول العالم؛ فيما أشاد بشخصية البابا فرنسيس، واصفًا إياه بأنه رمز ديني وإنساني بارز وشخصية استثنائية كرست حياتها لخدمة السلام والعدالة ونشر قيم التسامح بين الأديان، معتبرًا وفاته خسارة كبيرة للعالم.

شهدت مراسم العزاء حضور شخصيات بارزة، من بينهم المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين الكاثوليك بمصر، والمطران جورج شيحان، مطران أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والمطران جان ماري شامي، مطران الروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، إلى جانب القمص أنطونيوس غطاس، الوكيل البطريركي للأقباط الكاثوليك، والمنسينيور أنطوان توفيق، وكيل مطران اللاتين بمصر.