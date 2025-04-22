بعد فقدانه 8 سنوات.. أم بالمنوفية تستعيد ابنها شابًا (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

سيطرت حالة من الفرحة الغامرة على أسرة بإحدى قرى أشمون بمحافظة المنوفية، عقب استعادة أم لطفلها الغائب قبل 8 سنوات، بعد انفصالها عن والده وإخفائه مكان الطفل عنها.

قالت الأم "هند" لموقع مصراوي إن زوجها اتفق مع أسرتها على الطلاق شريطة إعطائهم "قائمة المنقولات" كاملة دون قضايا مقابل أخذه طفله، ولا يمنعها من التواصل مع الطفل. لكن بعد 3 سنوات من الانفصال، تزوجت الأم ولديها طفلتان، وفجأة انقطع الاتصال مع طفلها وزوجها، وظلت تبحث في الشوارع عنه بمنطقة شبرا الخيمة، لكن كل أمانيها تبددت.

أضافت الأم: "لقيت حد ناشر بوست في جروب أشمون بيسأل عني وإن ابني لقوه بعد 8 سنين، الفرحة مبقتش سايعاني، واللي نشر شاب محترم اتواصل مع أخويا، وبالفعل راح ليه النهاردة عن السلام وجابولي ابني".

أضافت أن السعادة لم تسعها وحتى اللحظة لم تترك ابنها، تركته قبل 8 سنوات والآن أصبح عمره 17 عامًا، متابعة: "روحي ردت فيا، بس اللي سمعته منه واللي عاشه مش مستوعباه".

كشف الابن الغائب "السيد محمد حسن" لمصراوي تفاصيل معاناته، بدأت بانقطاعه عن والدته والاعتداء عليه من زوجة أبيه بـ"سكين" ومرة أخرى ضربته بـ"الحزام"، ومهما اشتكى لوالده لا يتحرك، فقرر تركهم والهروب. وأمسك بمؤخرة سيارة أخذته من شبرا الخيمة وصعدت به الطريق الدائري وتوقفت في موقف السلام، وهناك بدأت رحلة جديدة.

يضيف الشاب: "قعدت في جنب بموقف السلام لحد ما لقيت ست اسمها أم ربيع، سمعت مني وصعبت عليها، فقررت تربيني وسط عيالها، وعاملتني زي ولادها محرمتنيش من حاجة، وقالت لي أنزل اشتغل واتعلمت بالفعل صنعة، لكن أسبوع صعبت عليا نفسي وافتكرت أمي، الأسطى بتاعي جدع ومتعاون، مرتحش إلا لما وصل لأهلي بالمنوفية".