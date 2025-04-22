مشايخ وعواقل جنوب سيناء يؤكدون دعمهم للرئيس ويهنئونه بعيد تحرير سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أكد مشايخ وعواقل القبائل البدوية بجنوب سيناء تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمهم لله في مواجهة دعوات تهجير أهل غزة ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدين أن سيناء مصرية وللمصريين فقط.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لإحياء الذكرى الـ 43 لتحرير سيناء، بميدان المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، ومشايخ وعواقل القبائل البوية، وحشود من المواطنين.

وقال النائب غريب حسان، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بالمحافظة، إن القبائل البدوية أول من أعلنوا دعمهم ووقوفهم خلف الرئيس السيسي، لإحباط مخطط التهجير، وحماية كل حبة رمل في سيناء التي عادت إلى السيادة المصرية بدم أبنائها من رجال القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنهم أيضًا كانوا أول من تصدوا لدعوات التخريب من أعداء الوطن .

وأوضح "غريب"، أن الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد، وخلف القيادة السياسية، التي تقوم ببناء دولة حديثة جديدة، وإحداث طفرة تنموية في سيناء.

وأعلن الشيخ فريج الحويطي، تأييد القبائل البدوية للرئيس السيسي، والقوات المسلحة والشرطة في كافة القرارات التي تصب في صالح الدولة المصرية، وتحافظ على أمنها واستقرارها.

بينما قال الشيخ سليمان موسى، أحد مشايخ القبائل البدوية، إن كافة القبائل البدوية في جنوب سيناء تفوض الرئيس السيسي والقوات المسلحة لاتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق الأمن والأمان، وحفظ حقوق الفلسطينيين، ومحاربة الدعوات الهدامة لاستقرار الدولة بجميع مؤسساتها .