"رمز السلام".. محافظ أسوان يعزي قساوسة الكاثوليك هاتفيًا في وفاة بابا الفاتيكان

أسوان - إيهاب عمران:

قدم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خالص تعازيه في وفاة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، الذي وصفه بأنه "رمز للسلام والمحبة، وصوت للتسامح والتفاهم بين الأديان".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محافظ أسوان مع نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والقمص أنطونيوس ذكرى، كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، معربًا عن تعازيه لشعب الكنيسة.

وأكد كمال على القيمة والمكانة العالمية للبابا فرنسيس، مشيرًا إلى أنه لم يكن رمزًا للفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية فحسب، بل للعالم أجمع، لما قدمه من مواقف بناءة وهادفة لنشر مبادئ الخير والسلام والعطاء، وأن التاريخ سيذكره بمواقفه الفارقة في إعلاء روح التآخي والمحبة.

وأشار المحافظ إلى أن بابا الفاتيكان ترك إرثًا إنسانيًا عظيمًا سيظل محفورًا في وجدان الإنسانية، حيث كرس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة، وعمل على بناء جسور الحوار بين الشعوب، مما جعله مثالًا يحتذى به في الإخلاص للقيم النبيلة.