محافظ أسيوط يزور دير المُحرق لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد -صور

أسيوط - محمود عجمي:

زار اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت، دير السيدة العذراء مريم المُحرق لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المُحرق العامر، ومجمع رهبان الدير وشعب الإيبارشية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، بالإضافة إلى العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

واستقبل نيافة الأنبا بيجول والآباء رهبان الدير المحافظ والوفد المرافق له، حيث قدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا بيجول، معربًا عن خالص تهانيه القلبية للأخوة الأقباط بهذه المناسبة؛ وأكد أن عيد القيامة هو عيد لجميع الشعب المصري، وأن الفرحة تعم الجميع، مشيرًا إلى عظمة مصر في التماسك بين مكونات مجتمعها والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفرادها.

ومن جانبه، رحب نيافة الأنبا بيجول بمحافظ أسيوط والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء أسيوط والشعب المصري العظيم بصفة عامة.

وأعرب عن سعادته بمشاركة إخوانهم لهم فرحتهم بعيد القيامة المجيد وحرصهم على التواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.