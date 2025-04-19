إصابة مسن إثر سقوط جزء من مبنى التأمين الصحي عليه في دسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب مواطن، اليوم السبت، بجرح متهتك في فروة الرأس إثر سقوط قطعة جبس عليه أثناء تواجده بمحيط مبنى التأمين الصحي بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، وصول نبيل فهمي عبدالعزيز نويجي، 65 عامًا، ويقيم بمركز دسوق مصابًا عن طريق سيارة إسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام بادعاء سقوط جسم صلب عليه ما أدى إلى إصابته في فروة الرأس.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة أطباء المستشفى تبين إصابته بجرح متهتك في فروة الرأس طوله 12 سنتميترًا، نتيجة سقوط جسم عليه عبارة عن قطعة جبس من الطابق الخامس في المبنى المستأجر لصالح التأمين الصحي بمدينة دسوق.

وكشف شهود عيان لـ"مصراوي"، عن المبنى الخاص للتأمين الصحي بمدينة دسوق لا يستوعب أعداد المنتفعين من الخدمة من كبار السن، والمرضى، وغيرهم من المنتفعين فيضطر أغلبهم الانتظار على سلالم المبنى المستأجر لصالح التأمين الصحي أو في الخارج بمحيط المبنى.

وقال شهود العيان، إن عدد كبير من المنتفعين في التأمين الصحي بمدينة دسوق تقدموا بعدة شكاوى حول المكان الحالي للتأمين الصحي تتضمن عدم استيعابه المنتفعين من الخدمة ما يجعل المرضى وكبار السن يتعرضون للمعاناة في الزحام والانتظار في الخارج.