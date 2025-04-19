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حصيلة مروعة قابلة للزيادة.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوى المنيا إلى 8 وفيات و25 مصابا

01:42 م السبت 19 أبريل 2025
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المنيا- جمال محمد:

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين ربع ونصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية تونا الجبل بمركز ملوي جنوب المنيا إلى 8 وفيات و25 مصاباً، بعد أن وصل 24 مصاباً في حصيلة مبدئية إلى المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين من بينهم حالات شديدة الخطورة، وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى ملوي التخصصي.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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