إزالة وغرامات فورية.. جولة لمحافظ الإسكندرية تكشف تحويل وحدات سكنية لأنشطة تجارية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة موسعة بنطاق حي الجمرك، ووجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وإزالة تعديات الباعة الجائلين بالشوارع والممرات السكنية، مع إجراءات قانونية رادعة وغرامات فورية تجاه تحويل وحدات سكنية إلى أنشطة تجارية.

شملت الجولة مناطق المنشية، وسوق الميدان، وطريق الترام من ميدان مسجد أبي العباس وحتى ميدان سوق المنشية، ضمن المتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين ومراقبة وضبط الأسواق .

ورصد المحافظ خلال جولته بشارع المنشية الصغيرة استيلاء عدد من الباعة الجائلين على ممر داخل أحد العقارات، وبدخول العقار تبين تحويل عدد من الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية، منها محل ومصنع لبيع الملابس ووجه مسؤولي الحي والمرافق باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وتحرير الغرامات الفورية لها؛ كما وجه بإزالة تعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، ووجّه شرطة المرافق بإزالة تلك التعديات بشكل فوري.

وتضمنت الجولة رصد عدد من الإشغالات ووجه المحافظ بإزالتها فورًا لتسهيل حركة سير المواطنين ؛ كما تابع توافر السلع، وجودتها، وأسعارها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوائم السعرية وعدم التلاعب أو المغالاة في الأسعار.

وخلال جولته بسوق الأسماك، ناقش المحافظ مع البائعين أسعار بعض الأصناف التي لاحظ فيها مبالغة، ووجه بتخفيضها لصالح المواطن كما كلف مباحث التموين بمتابعة المخابز والتأكد من التزامها بالمواصفات.

واختتم المحافظ جولته بالسوق الأوروبي للملابس المستوردة، حيث تفقد المحلات وتابع موقف التراخيص، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالأنشطة المصرح بها، والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات.

وأكد الفريق أحمد خالد أن جولاته المفاجئة مستمرة، وتشمل مختلف الأحياء، لضبط الأسواق، ورفع كفاءة الخدمات، ومتابعة حالة العقارات، بما يحقق الصالح العام ويضمن حياة كريمة وآمنة لأهالي الإسكندرية.