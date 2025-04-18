حادث مأساوي في الفيوم.. انهيار حائط يودي بحياة عامل بناء

الفيوم - حسين فتحى:

لقى عامل بناء مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوط حائط عليه أثناء عمله بقرية العزب التابعة لمركز الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بمصرع "أسامة.ر .ج" 34 عامًا، عامل، مقيم بقرية قلمشاة التابعة لمركز متأثرا بإصابته بالرأس نتيجة سقوط حائط عليه وهو يؤدي عمله بقرية العزب التابعة لمركز الفيوم.

انتقل لموقع الحادث المقدم شادي رضا مفتاح نائب مأمور قسم شرطة مركز الفيوم وأشرف على نقل العامل المصاب لمستشفى الفيوم العام.

وكشفت تحريات العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، أن العامل المتوفى كان يقوم بهدم أحد المنازل القديمة، وأثناء عمله انهار على رأسه أحد حوائط المنزل مما تسبب فى إصابته بإصابة خطيرة نقل على إثرها للمستشفى لكنه فارق الحياة، أخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.