بالصور.. محافظ أسوان يطمئن على الحالة الصحية لطلاب مدرسة المعمارية

أسوان - إيهاب عمران:

اطمأن اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على الحالة الصحية لطلاب مدرسة المعمارية الإعدادية القديمة، التابعة لإدارة إدفو التعليمية، بعد تعرض الميكروباص الخاص برحلة المدرسة لحادث مروري نتيجة ارتطامه بأحد الأرصفة بطريق كوبري خزان أسوان البديل، أثناء توجه الطلاب لزيارة المعالم السياحية، بإجمالي 12 طالبًا وطالبة.

وتابع المحافظ حالة الطلاب مع الدكتور محمد شتات، مدير عام مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة، وأيضًا وكيل وزارة التربية والتعليم، محمود بدوي، والذي أكد على خروج جميع الطلاب بعد تلقّي الإسعافات الأولية، نظرًا لإصابتهم الخفيفة بجروح وكدمات سطحية متفرقة، ولم يتبقَ سوى الطالبة رضوى ياسر البدري (13 سنة)، والمصابة باشتباه كسر بالفخذ والذراع الأيسر، والمعلمة شهدان عاطف عادل (44 سنة)، والمصابة بجرح قطعي بالجبهة، وجرح بفروة الرأس، حيث يجري التدخل العلاجي لهما، وحجزهما لحين تماثلهما للشفاء العاجل.

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