بالأرقام.. ارتفاع معدلات الجذب السياحي بمنتجعات جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد المدن السياحية بجنوب سيناء، انتعاشة ملحوظة منذ بداية عام 2025، وخاصة مدينة شرم الشيخ التي تعد قبلة سياحية عالمية، كونها استقبلت أفواجًا سياحية متعددة الجنسيات، للاستمتاع بالمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها، والطبيعة الخلابة التي تميز جنوب سيناء عن غيرها.

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تشهد طفرة سياحية غير مسبوقة منذ بداية العام الجاري، نظرًا للجهود التي يجري بذلها من قبل الدولة والمحافظة لتنشيط القطاع السياحي، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للزائرين، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإتاحة تجربة سياحية ممتعة وآمنة للسائحين، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء تمتلك مقومات سياحية فريدًا تجعلها وجهة متميزة للسائحين من مختلف دول العالم.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح اليوم، أن نسبة الإشغالات الفندقية خلال الموسم الشتوي بلغت 100%، ويحقق مطار شرم الشيخ الدولي أعلى مؤشرات في الحركة الجوية وحركة الركاب، مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت بدرجة كبيرة في تنشيط السياحة، خاصة أنها تتضمن تطوير وتأهيل المواقع الأثرية والسياحية وفق خطط استراتيجية تستهدف تعزيز السياحة بشكل عام.

وأوضح أن حركة السياحة الوافدة إلى المنتجعات السياحية بجنوب سيناء شهدت تحسنًا ملحوظا خلال الأربعة أشهر الأولى من 2025، مقارنة بمعدلاتها من عام 2024، مما يعكس مدى الاستقرار والأمن التي تتمتع بها مصر، لافتًا إلى تزايد الحجز السياحي على منتجعات شرم الشيخ ودهب تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.

وأكد مصدر بالغرفة السياحية، أنه يوجد إقبال شديد على منتجعات جنوب سيناء بشكل عام تزامنًا مع بدء سياحة الربيع، وهذا يؤكد مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أن توافد آلاف السائحين من مختلف الجنسيات إليها للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الفريدة التي تجمع بين سحر الطبيعة الخلابة وأنغام الموسيقى خلال الحفلات العالمية التي باتت تنظمها المنتجعات السياحية داخل الوديان الجبلية، إضافة إلى الاستمتاع بالرحلات البحرية، وممارسة الرياضات البحرية، والألعاب المائية التي تعكس روح المغامرة والتعرف على الكائنات البحرية الفريدة التي تشتهر بها شواطئ خليج العقبة.

على جانب أخر، أكد مصدر بمطار شرم الشيخ الدولي، أنه يوجد ارتفاع في مؤشرات الحركة الجوية وحركة الركاب، مشيرًا إلى أنه خلال هذه الفترة سجلت الحركة الجوية بالمطار زيادة قدرها 120%، وحركة الركاب زيادة قدرها 76.5 % مقارنة بمثيلتها في العام الماضي.

وأوضح أن الحركة الجوية خلال شهر مارس الماضي بلغت 1275 رحلة، و597 رحلة في نفس الشهر لعام 2024، وبلغ عدد الركاب الذين وصلوا المطار خلال شهر مارس الماضي 171332 راكبًا، بينما استقبل المطار 97071 راكبًا خلال مارس 2024، وهذا يؤكد ارتفاع مؤشرات الأداء المتنامي لمعدلات تشغيل الرحلات الجوية خلال الفترة الماضية، مما يؤكد على نجاح الخطط التنموية التي تبذلها الدولة المصرية في مواصلة جهودها لجذب المزيد من السائحين من مختلف أنحاء العالم.

وتابع : وبلغت الحركة الجوية خلال شهر يناير الماضي 4393 رحلة، بينما بلغ عدد الرحلات في نفس الشهر لعام 2024 نحو 3168 رحلة، وبلغ عدد الركاب الذين جرى استقبالهم بالمطار خلال شهر يناير الماضي 655054 راكبًا، وبلغ عدد الركاب الذين جرى استقبالهم بالمطار خلال شهر يناير لعام 2024 نحو 427069 راكبًا.

وأشار إلى أن التقدم الملحوظ في تطوير وتحديث المطار بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية ساهم في تسهيل حركة الركاب، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية لتضاهي أفضل المطارات العالمية، إضافة إلى الاهتمام بتطوير وتنويع المقومات السياحية بالمحافظة جعل المنتجعات السياحية قبلة السائحين من مختلف الدول حول العالم .