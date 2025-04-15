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إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مكتبة الإسكندرية (صور)

07:10 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مكتبة الإسكندرية (1)
  • عرض 10 صورة
    إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مكتبة الإسكندرية (4)
  • عرض 10 صورة
    إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مكتبة الإسكندرية (2)
  • عرض 10 صورة
    إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مكتبة الإسكندرية (5)
  • عرض 10 صورة
    إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مكتبة الإسكندرية (6)
  • عرض 10 صورة
    إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مكتبة الإسكندرية (8)
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    إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مكتبة الإسكندرية (10)
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    إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مكتبة الإسكندرية (9)
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    إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مكتبة الإسكندرية (7)
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الإسكندرية – محمد عامر:

أنهى حي وسط الإسكندرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب، اليوم الثلاثاء، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه شرب أمام مكتبة الإسكندرية، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا يفيد حدوث كسر بماسورة مياه بطريق الكورنيش أمام مكتبة الإسكندرية، وانتقل مسئولي إدارة الطرق والمرافق وشركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة حدوث كسر بماسورة مياه قطر 6 بوصة بالشارع المشار إليه، ما أدى إلى تراكم المياه، دون أي تأثير على حركة المرور.

وأشار الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إلى أنه جرى إصلاح الماسورة بالتنسيق مع شركة المياه وجاري رصف موقع الإصلاح من خلال مديرية الطرق والنقل.

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إصلاح كسر ماسورة مياه مكتبة الإسكندرية مصطفى العرابي حي وسط الإسكندرية
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