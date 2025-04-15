ابن عمها حاول الاعتداء عليها وصدفة أنقذتها من الموت.. ماذا حدث لطفلة شلقان بالقليوبية؟

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

فاجعة كبرى شهدتها قرية شلقان بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعد أن استيقظ أهالي القرية على خبر مرعب، بعد محاولة مدمن مخدرات التعدي على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، داخل مقابر القرية، بعد أن تخفى في جنح الليل، وعند محاولته الاعتداء عليها، تسبب لها في قطع رقبي بالرقبة، وتركها غارقة في دمائها، ولكن القدر كان له رأي آخر بعد أن تمكن شاب من أهالي القرية من إنقاذها.

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة 9 مساء، حينما طلبت الأم من طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات من إلقاء كيس القمامة في الخارج، حيث خرجت الطفل في جنح الليل تبحث عن مكان تلقى فيه ما في يدها، وذهبت بها قدماها إلى مقابر القرية، ولكنها لم تعلم أن هناك ذئب بشري ينتظر الانقضاض على فريسته.

تفاجأت الطفلة أثناء سيرها بانقضاض شخص عليها من الخلف، كمم فمها تحت تهديد السلاح، وألقى بها أرضا مهدًدا إياها بأن أي حركة أو صوت ستدفع حياتها ثمنا، لتتفاجأ الطفلة أن الشخص الجاسم فوق جسدها هو ابن عمها البالغ من العمر 14 عامًا، لتصرخ الطفلة بكل قوتها في محاولة للدفاع عن نفسها، ليرتبك المتهم وأثناء محاولته إسكاتها تسبب لها في جرح قطعي بالرقبة وعندما وجد الدماء تسيل منها ظن أنها ستفارق الحياة، فتركها غارقة في دمائها.

بعد ذلك تفاجأ شاب من أهالي القرية بطفلة تزحف على الأرض خارجة من منطقة المقابر بقرية شلقان مذبوحة من عنقها، وتستنجد به بيدها، حيث فوجئ هذا الشاب وهلع من هول المنظر، بدون تفكير حمل الطفلة بين ذراعيه وذهب بها مسرعا إلى مستشفى القناطر الخيرية العام بمحافظة القليوبية، وتمكن أطباء المستشفى من إنقاذها.

من جانبه قال مصدر طبي بمستشفى القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، إن الفريق الطبي بالمستشفى تمكن من إنقاذ الطفلة "م. س. س" البالغة من العمر 9 سنوات.

وأوضح بيان صادر عن المستشفى أن الطفلة حضرت إلى قسم الاستقبال والطوارئ وهي مصابة بجرح قطعي في الرقبة، ونزيف شديد أثّر على القصبة الهوائية والحنجرة.

وفحص الدكتور أحمد السيد، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور محمود حمدي أبوزيد، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة ونائب مدير المستشفى، بفحص الحالة، حيث تبين وجود قطع في القصبة الهوائية وبعض العضلات الأمامية للرقبة، وكذلك بعض الأوعية الدموية الأمامية.

وجرى تركيب أنبوبة حنجرية بواسطة طبيب رعاية الأطفال، الدكتور محمد الحجار، أخصائي رعاية الأطفال، كما تم عمل غرز ابتدائية بالقصبة الهوائية تحت مهدئ في قسم الطوارئ.

ثم نُقلت المريضة إلى قسم العمليات، حيث أُجري لها إصلاح ثانوي للقصبة الهوائية وكذلك للعضلات الأمامية، وتم إجراء موجات صوتية أثبتت عدم وجود أي تجمع دموي داخل البطن، كما ناظر أطباء النساء والتوليد المريضة، وأثبتوا عذريتها، وتم نقلها إلى رعاية الأطفال لتلقي العلاج التحفظي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا بالعثور على صغيرة بها جرح قطعي بالرقبة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية في القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة م.س 9 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، بجرح قطعي بالرقبة خلال إلقائها القمامة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية.

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى القناطر الخيرية وإجراء جراحة عاجلة لها، إذ تبين وجود قطع بالقصبة الهوائية وبعض العضلات الأمامية للرقبة وكذلك بعض الأوعية الدموية المقدمة بالرقبة، وجرى تركيب أنبوبة حنجرية وعمل غرز ابتدائية بالقصبة الهوائية وحجزها حاليا بالعناية المركزة.

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