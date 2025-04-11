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مدمن حاول التعدي عليها.. كشف غموض تعرض طفلة لمحاولة قتل بالقناطر الخيرية

07:58 م الجمعة 11 أبريل 2025

مديرية أمن القليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، غموض واقعة تعرض طفلة صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات لمحاولة قتل داخل مقابر قرية شلقان بالقناطر الخيرية، حيث تبين أن مدمن مخدرات حاول استدراجها والشروع في التعدي عليها.

وتبين أن الصغيرة خرجت من منزلها في الـ 9 مساءً لإلقاء القمامة وتصادف مرورها في الشارع مع مدمن مخدرات، استدرجها إلى مقابر القرية لمحاولة الاعتداء عليها وعندما حاولت الصراخ استخرج آلة حادة وأصابها بجرح قطعي في الرقبة.

وجرى نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا بالعثور على صغيرة بها جرح قطعي بالرقبة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية في القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة م.س 9 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، بجرح قطعي بالرقبة خلال إلقائها القمامة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى القناطر الخيرية وإجراء جراحة عاجلة لها، إذ تبين وجود قطع بالقصبة الهوائية وبعض العضلات الأمامية للرقبة وكذلك بعض الأوعية الدموية المقدمة بالرقبة، وجرى تركيب أنبوبة حنجرية وعمل غرز ابتدائية بالقصبة الهوائية وحجزها حاليا بالعناية المركزة.

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