دفاع ضحية "عنف لهو الأطفال" بكفر الشيخ يطالب بمليون جنيه تعويضًا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت جلسة، اليوم الاثنين، بمحكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، والمنعقدة لمحاكمة 9 متهمين في قضية أحداث العنف والبلطجة التي أودت بحياة فلاح سبعيني بمركز مطوبس، مطالبة هيئة دفاع المجني عليه بتعويض مدني قدره مليون جنيه.

وطالب فريق الدفاع المكون من المستشار عثمان البلاصي، والمحامين أحمد خباطة، ومحمد مناع، وإبراهيم عمار، والذين يمثلون أسرة المجني عليه والمدعين بالحق المدني في القضية، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مؤكدين على ضرورة القصاص العادل لما ارتكبوه.

وخلال مرافعته المؤثرة أمام المحكمة، استهل المستشار عثمان البلاصي، رئيس هيئة الدفاع، حديثه بالتأكيد على عظم جريمة إزهاق الروح في الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بالآية الكريمة: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة: 179)، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار".

وتوجه المستشار البلاصي بحديثه إلى هيئة المحكمة قائلًا: "تصوروا يا سادة أن يكون الإنسان في بيته آمنًا بين زوجته وأولاده وأحفاده، ثم يأتيه هؤلاء المتهمون إلى منزله ليقتلوه أمام أعينهم وبينهم وعندهم". وتساءل بأسى: "هل القتل أصبح بهذه السهولة من أمر؟".

وتأتي هذه الجلسة استئنافًا لمحاكمة المتهمين التسعة، الذين يواجهون اتهامات بالبلطجة واستعراض القوة والعنف، والتي أدت إلى وفاة الفلاح حسن محمد الزيات وإصابة زوجته نوال محمد إبراهيم رزق بمركز مطوبس، على خلفية خلافات بين الأطفال.

وتُشكل المحكمة برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر أحمد الميداني، وبحضور المستشار حسام بدر، ممثل النيابة العامة بمطوبس. وتنظر المحكمة القضية رقم 23089 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 3155 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2025، تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين التسعة، وهم: "مغازي.ن.س.ا" (30 عامًا)، و"نصر.س.أ.ا" (67 عامًا)، و"نصر.ن.س.ا" (32 عامًا)، و"محمد.ن.س.ا" (25 عامًا)، و"مها.ن.س.ا" (44 عامًا)، و"سعاد.م.ع.د" (29 عامًا)، و"مها.ع.س.ا" (15 عامًا)، و"وطن.س.أ.ا" (57 عامًا)، و"مروان.و.س.أ.ا" (32 عامًا)، باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتهديد المجني عليهما واستخدامه ضدّهما في 19 أغسطس 2024، بهدف ترويعهما وفرض السطوة عليهما، ما أدى إلى بث الرعب في نفوسهما وتعريض حياتهما للخطر أثناء حملهم أسلحة بيضاء وأدوات.

كما كشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين بالاعتداء بالضرب على المجني عليه الأول مع سبق الإصرار والترصد، حيث توجهوا إلى منزله وانهالوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء والأدوات، مما أحدث إصابات أودت بحياته، بينما كان باقي المتهمين يحضرون مسرح الجريمة للتشجيع والمؤازرة.