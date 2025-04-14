قيدها طليقها ليغتصبها صديقه.. المؤبد لعامل ونجار في جريمة الرمل بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة عامل ونجار بالسجن المؤبد، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهما بالتعدي جنسيًا بالإكراه على طليقة الأول.

أصدر الحكم المستشار عبد العظيم البيه، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن محمد رمضان، والمستشار محمود إسماعيل حجازي، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

تعود أحداث القضية رقم 8253 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا من ربة منزل يفيد تعدي طليقها وآخر عليها جنسيًا داخل الشقة سكنها بدائرة القسم.

وبحسب أوراق القضية، طرق المتهم الأول "م.ك.ع" عامل، الشقة سكن طليقته المجني عليها "ن.أ.م" ربة منزل، وصغيرها، وأوهمها برغبته في إعطاء مبلغ مالي لنجله الصغير.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها استجابت له واستقبلته إلا أنها فوجئت باقتحام المتهم الثاني "م.م.ع" نجار، الشقة ودفعاها إلى داخل حجرتها وقيدا يديها حتى خارت قواها وتعدي عليها المتهم الثاني جنسيًا وهتك عرضها بالقوة دون رضاها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للمتهمين قبل أن تعاد القضية لمحكمة الاستئناف لتؤيد الحكم السابق.