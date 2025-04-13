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انتشال جثتي طفلين غرقا في ترعة السوهاجية بأسيوط

10:16 م الأحد 13 أبريل 2025

أرشيفية

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أسيوط- محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، من انتشال جثتي طفلين لقيا مصرعهما غرقًا في ترعة السوهاجية التابعة لمركز أبوتيج.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين في ترعة السوهاجية بمركز أبوتيج.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ على الفور. وبالفحص والمعاينة، تبين غرق الطفلين يوسف طلال مصطفى (8 سنوات) وعبدالحكيم أبو بكر جمال بخيت (9 سنوات).

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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انتشال جثة طفل غرق طفلين ترعة السوهاجية أسيوط
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