قرار جديد من النيابة بشأن ضحية عقار اللبان في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

صرحت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، بدفن جثمان ربة منزل لقيت مصرعها إثر انهيار عقار اللبان، مساء أمس، والذي أسفر عن إصابة 3 أطفال آخرين.

وأجرى المستشار عبد الله شهاب، وكيل نيابة اللبان في الإسكندرية، معاينة لموقع العقار المنهار، وسماع أقوال شهود العيان وطلب ملف العقار من الحي، لتحديد أسباب انهياره.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد سقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، والكائن بـ 49 شارع الغزالي، متفرع من شارع السبع بنات بمنطقة اللبان نطاق حي الجمرك.

وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير، مدير إدارة البحث الجنائي، رفقة الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ.

وتبين من الفحص أن العقار مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، من نظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر بشأنه قرار هدم رقم 14 لسنة 2022، وانهياره حتى سطح الأرض.

وأسفر الانهيار عن مصرع سيدة تدعى رباب إبراهيم السيد، 47 سنة، وجرى نقلها إلى المشرحة، وإصابة 3 أطفال هم كل من "نوح رامي محمد عبد المنعم 4 شهور، ومنه صبري حسين 15 سنة، ومحمد صبري حسين ٦ سنوات".

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