محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يتابعان جهود الإنقاذ بعقار اللبان المنهار -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الجمعة، البحث عن ناجين وضحايا في حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق في شارع الغزالي بمنطقة اللبان وسط الإسكندرية.

وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير، مدير إدارة البحث الجنائي إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ.

كان قسم شرطة اللبان، تلقي بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 3 مأهول بشارع الغزالي بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وحي الجمرك إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار عقار مكون 3 طوابق مأهول بالسكان وجاري البحث عن 4 مفقودين تحت الأنقاض.