آخر تطورات حادث انهيار عقار اللبان في الإسكندرية - صور وفيديو

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى "مصراوي" بثًا مباشرًا من موقع انهيار عقار اللبان في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، والذي أسفر عن إصابة 3 أطفال ومازالت سيدة مفقودة أسفل الأنقاض.

كان قسم شرطة اللبان، تلقي بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 3 مأهول بشارع الغزالي بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وحي الجمرك إلى موقع البلاغ.

وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير، مدير إدارة البحث الجنائي، رفقة الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ.

وتبين من المعاينة انهيار عقار مكون 3 طوابق مأهول بالسكان، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية، 3 أطفال " ولدان وبنت" على قيد الحياة من أسفل أنقاض عقار اللبان المنهار وجرى نقلهم إلى مستشفى رأس التين، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم: "نوح رامي محمد عبد المنعم 4 شهور، ومنه صبري حسين 15 سنة، ومحمد صبري حسين ٦ سنوات"، فيما تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، البحث عن سيدة مفقودة أسفل أنقاض العقار المنهار بحي الجمرك.

وأجرى المستشار عبد الله شهاب، وكيل نيابة اللبان في الإسكندرية، معاينة لموقع العقار المنهار، وسماع أقوال شهود العيان وطلب ملف العقار من الحي، لتحديد أسباب انهياره.

وكشف حي الجمرك في الإسكندرية عن صدور قرار هدم رقم 14 لسنة 2022 للعقار المنهار لم ينفذ.



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