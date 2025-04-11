بالصور- محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

بني سويف-حمدي سليمان:

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، لمتابعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة، التي جرى إقرارها عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار الوقود.

تفقد المحافظ خلال الجولة موقف محي الدين، وحرص على الوقوف ميدانياً على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واستمع إلى المواطنين والسائقين للتأكد من وضوح التعريفة وسهولة تطبيقها، ومدى رضا المواطنين عنها، مؤكدا على أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين، مشيراً إلى أن التعريفة الجديدة جرى حسابها بعناية لتراعي التوازن بين السائق الذي تأثر بزيادة أسعار الوقود، والمواطن الذي يستخدم المواصلات بشكل يومي.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديريات التموين والمرور، ومشروع المواقف، بتكثيف المرور اليومي على مواقف السيارات لمتابعة تنفيذ التعريفة الجديدة، والتعامل الفوري مع أية مخالفة، مشددا على ضرورة وجود لافتات واضحة بالمواقف تتضمن خطوط السير والتعريفة المقررة، بجانب إلزام السائقين بوضع استيكر موحد على الزجاج الأمامي للسيارات، مدون عليه قيمة التعريفة المعتمدة، ورقم خط السير، مع توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.



وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع غرف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تتابع الموقف على مدار الساعة لضمان التزام الجميع، لافتاً إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف الأجرة الرسمية أو يخل بانتظام الخدمة.