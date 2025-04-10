نشر أخبار وفاتهن.. ضبط متهم بابتزاز فتيات عبر فيسبوك في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، من ضبط متهم بابتزاز عدد من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك، وذلك بعد نشره أخبار عن وفاتهن.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغات من عدد من الفتيات أفدن فيها بقيام المتهم بنشر أخبار كاذبة عنهن ومنها أخبار وفاة زائفة، ورصد الفريق الأمني المنشورات الزائفة وتتبع الحسابات المستخدمة في ارتكاب وقائع الابتزاز، وتمكن من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده بدقة.

وألقي القبض على المتهم"م.أ.ع"، وذلك بعد تورطه في وتم تحرير محضر بالواقعة، حيث جرى عرضه على النيابة العامة التي أمرت باستكمال التحقيقات.