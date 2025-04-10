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ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية ومخبوزات مجهولة المصدر بالصالحية الجديدة

02:19 م الخميس 10 أبريل 2025

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الشرقية ياسمين عزت

شَنت إدارة تموين الصالحية الجديدة، حملة تموينية برئاسة نشأت عبدالله مدير الإدارة، داليا حسن رئيس المكتب وعلا السيد، نفيسة علي وفتوح السيد المفتشين بالمكتب للمرور بدائرة الصالحية الجديدة وتحررت عدة محاضر للمخالفين.

بناءً على تعليمات وتوجيهات المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، ومحمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع الانشطة التجارية والمخابز البلدية بدائرة المحافظة، لضبط حركة الأسواق وضمان توافر السلع ووصول الدعم لمستحقيه .

وأشارت الإدارة إلى تحرير 5 مخالفات للمخابز البلدية المخالفة لنقص الوزن ولعدم نظافة العجين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما جرى ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وضبط سلع منتهية الصلاحية، وكذلك مخبوزات وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

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الشرقية مخبوزات أسمدة زراعية
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