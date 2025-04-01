انفجار مفاجئ للإطار.. مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب دراجة نارية بالقرب من مدخل مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، نتيجة انفجار مفاجئ للإطار الخلفي، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات مديرية الأمن يفيد بورود بلاغ إلى النجدة بمصرع الشاب "أ.ي.س" 19 عامًا.

بالفحص تبين أنه أثناء قيادته دراجته النارية على الطريق قرب مدخل مدينة طيبة الجديدة، انفجر الإطار الخلفي بشكل مفاجئ، مما أدى إلى فقدانه السيطرة وانقلاب الدراجة، ليسفر الحادث عن وفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابع لهيئة الرعاية الصحية، تمهيدًا لعرضه على مفتش الصحة والتصريح بالدفن، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.