تطورات جديدة في واقعة "هتك عرض" طفلة الشرقية والنيابة تطلب الطب الشرعي‬

الشرقية -ياسمين عزت :

شهدت قضية الطفلة التي تعرضت لاعتداء جنسي داخل مسجد بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية تطورات جديدة، حيث كشف مصدر طبي عن وجود "اعتداء من الخلف"، مما أثار الشكوك حول طبيعة الاعتداء.

يأتي هذا التصريح، ردًا على ما تم تداوله حول أن الطفلة دخلت في حالة إعياء إلى مستشفى العاشر الجامعي، وجرى فحصها وتأكد خلوها من أي إصابات ظاهرية جراء التعدي عليها من قبل شاب داخل المسجد.

وفي ظل هذه التطورات، أمرت النيابة العامة بعرض الطفلة على الطب الشرعي، وذلك لبيان مدى تعرضها لاعتداء جنسي، وتحديد طبيعة هذا الاعتداء.

وأكد المصدر ذاته أنه جرى عرض الطفلة على فريق من الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها، ويُنتظر صدور تقرير من جهة الطب الشرعي خلال يومين.

وأشار إلى خروج الطفلة رفقة أسرتها وقوة أمنية للانتهاء من عرضها على الطب الشرعي واستيفاء تقرير كامل بحالتها، موضحا أن الطفلة كانت بحالة صحية مستقرة أثناء تواجدها بالمستشفى وحتى خروجها وأنها بحالة جيدة وأن ما تردد حول وفاتها عار عن الصحة.

كان مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا، حول تعرض طفلة لاعتداء جنسي داخل دورة مياه مسجد فى العاشر من رمضان، وتوجه رجال الأمن إلى مكان الحادث وألقوا القبض على الشاب المتهم، فيما نقلت الطفلة إلى المستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

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