بعد وفاة سيدة بالغربية.. كيف تنقذ نفسك من البرق؟

رغم أن المنازل توفر مأوى آمنًا خلال العواصف الرعدية، إلا أن مخاطر الإصابة بالصواعق لا تزال قائمة، حيث تحدث نحو ثلث الإصابات الناجمة عن الصواعق داخل المباني.

وفيما يلي مجموعة من الإرشادات للحماية من مخاطر الصواعق سواء داخل المنزل أو في الأماكن المفتوحة، وفق موقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.

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داخل المنزل

تجنب استخدام المياه: يُنصح بعدم الاستحمام أو غسل الأطباق أو ملامسة المياه أثناء العواصف الرعدية، لأن الصواعق يمكن أن تنتقل عبر أنظمة السباكة.

عدم لمس الأجهزة الإلكترونية: تجنب استخدام الأجهزة المتصلة بالمنافذ الكهربائية، مثل الحواسيب والغسالات، لأن الصواعق قد تنتقل عبر الأنظمة الكهربائية.

الابتعاد عن الأبواب والنوافذ: لا تقف بالقرب من النوافذ أو الأبواب، وتجنب الجلوس في الشرفات أو لمس الجدران الخرسانية التي تحتوي على أسلاك معدنية.

في الأماكن المفتوحة

متابعة النشرة الجوية: تحقق من توقعات الطقس قبل القيام بأي أنشطة خارجية، خاصة في المناطق الجبلية أو الساحلية.

التعرف على أنماط الطقس: راقب تطور الغيوم الركامية التي قد تتحول إلى عواصف رعدية، وإذا لاحظت تغيرًا سريعًا في شكل الغيوم، توجه إلى مأوى آمن فورًا.

الاحتماء فور سماع الرعد: عند سماع صوت الرعد، انتقل إلى مأوى مغلق على الفور، ولا تستأنف الأنشطة الخارجية إلا بعد مرور 30 دقيقة على الأقل من انتهاء العاصفة.

تجنب الأماكن المكشوفة: ابتعد عن المساحات المفتوحة مثل الملاعب والشواطئ، وتجنب الاحتماء تحت الأشجار أو الهياكل غير المغلقة.

عدم البقاء في الماء: في حال وجودك في قارب أو على الشاطئ، غادر المياه فورًا وابحث عن مأوى آمن، ولا تحتمي تحت مظلات أو هياكل مفتوحة.

الابتعاد عن الهياكل المعدنية: لا تحمل أدوات معدنية مثل المظلات أو مضارب الجولف، وابتعد عن الأسوار المعدنية وخطوط الكهرباء لأنها ناقلة للكهرباء.

تجنب الأماكن المرتفعة: إذا كنت على جبل أو تل، انزل فورًا إلى منطقة منخفضة، ولا تستلقي على الأرض، بل اجلس بوضعية القرفصاء مع إبقاء رأسك منخفضًا ويديك على أذنيك.

الإسعافات الأولية للمصابين بالصواعق

تقييم الوضع: تحقق من استمرار خطر الصواعق قبل مساعدة المصاب، وإذا كان في منطقة عالية الخطورة، انقله إلى مكان أكثر أمانًا إن أمكن.

التحقق من العلامات الحيوية: تأكد مما إذا كان المصاب يتنفس أو لديه نبض، لأن الصواعق قد تسبب توقف القلب.

إنعاش المصاب: إذا كان لا يتنفس، ابدأ التنفس الاصطناعي فورًا، وإذا لم يكن لديه نبض، ابدأ بالضغطات الصدرية (CPR) حتى وصول المساعدة الطبية.