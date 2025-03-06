وفاة سيدة صعقًا بالبرق في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، إثر تعرضها لصاعقة برق أثناء سيرها تحت الأمطار الغزيرة في عزبة الأغا التابعة لقرية دماط بمركز قطور، محافظة الغربية.

وتلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا بوصول جثة لسيدة خمسينية تُدعى بثينة شاهين إلى مستشفى قطور المركزي، عقب تعرضها للصعق بالبرق أثناء العاصفة المطرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الضحية كانت تقيم بمنزل وسط أرض زراعية، وتعرضت للصاعقة أثناء سيرها تحت المطر، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.