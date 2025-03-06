12 مصابًا في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي في

الفيوم - حسين فتحي:

أُصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على طريق أسيوط الغربي باتجاه الفيوم، نتيجة السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بانقلاب السيارة القادمة من القاهرة باتجاه إحدى محافظات الصعيد.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وطامية المركزي، فيما كشفت معاينة العقيد وائل عبدالحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الحادث وقع بسبب فقدان السائق السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق قرب مدخل مدينة العياط.

وأُخطرت نيابة طامية لتولي التحقيق في ملابسات الحادث.