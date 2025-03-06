طالب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أقدم طالب على الانتحار شنقًا، داخل منزل أسرته، بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، لمروره بأزمة نفسية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بقيام "ع.خ.ع"، 18 عامًا، بالتخلص من حياته شنقا داخل منزل أسرته بإحدى القرى التابعة لمركز ببا

انتقلت إحدى سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.