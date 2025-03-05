مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث انقلاب توك توك ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخران، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب توك توك، أعلى محور عدلي منصور، في نطاق مدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب توك توك، أعلى محور عدلي منصور الذي يربط شرق النيل بغربه، في نطاق مدينة بني سويف، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "علاء.ح" 24 عامًا، وإصابة "ياسر.ط.س" 43 عامًا، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، و"أحمد.ح.س" 29 عامًا، سحجات بالجسد.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.