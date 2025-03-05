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توجيه عاجل من محافظ بني سويف بشأن غياب الطلبة خلال شهر رمضان

03:32 م الأربعاء 05 مارس 2025
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  • عرض 8 صورة
    الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
  • عرض 8 صورة
    الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
  • عرض 8 صورة
    الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
  • عرض 8 صورة
    الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
  • عرض 8 صورة
    الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
  • عرض 8 صورة
    الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
  • عرض 8 صورة
    الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مدرسة الشهيد سالم شعبان الإعدادية "بنات" بقرية الزيتون التابعة لإدارة تعليم ناصر، للاطمئنان على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان، والتأكد من توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، وتبادل الحوار مع الطالبات، وهنأهن بحلول شهر رمضان المبارك، وتابع جانبا من شرح المدرسين في الفصول، وأعمال التقييم الأسبوعية، مشددًا على أهمية وضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة، وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس خاصة خلال أيام شهر مضان الكريم، والالتزام بخطة تدريس المناهج، بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة.

وطالب المحافظ ببذل مزيد من الجهد لتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، وترسيخ مبادئ المواطنة، والتأكيد على الثوابت الوطنية، وتخصيص جزء من الأنشطة للحديث عن المشروعات القومية، وربط الأحداث التاريخية بالمناسبات الوطنية والقومية، لاسيما وأننا نحتفل هذه الأيام بالعديد من الذكريات والأحداث الوطنية الفارقة في تاريخ الوطن.

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محمد هاني غنيم بني سويف قرية الزيتون مدرسة الشهيد سالم شعبان
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