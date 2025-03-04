الأيادي البيضاء.. مسعفان يعيدان نصف مليون جنيه لمصاب بعد إنقاذه من حادث بمطروح

كتب - محمد البدري:

أعاد مسعفان من هيئة الإسعاف المصرية مبلغًا يتجاوز نصف مليون جنيه، كانا قد عثرا عليه بحوزة مصاب في حادث مروري بمنطقة الضبعة في مطروح، أثناء تقديم المساعدة الطبية له، وقاما بتسليمه إلى الجهات المختصة.

بطلا الواقعة

المسعفان محمد حمادة محمد وأحمد شعبان سالم هما بطلا تلك الواقعة، حيث عثرا على مبلغ يتجاوز 530 ألف جنيه في موقع الحادث بجوار المصاب، إلا أن أمانتهما أبت أن يستحوذا عليه، فسارعا بتسليمه إلى الجهة المختصة.

تفاصيل الحادث

بدأت الواقعة عندما تعرضت سيارة تابعة لإحدى الشركات لحادث مروري عند مدخل مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، ما أسفر عن إصابة قائدها بإصابات بالغة.

وعندما وصل رجال الإسعاف إلى موقع الحادث، لاحظوا وجود مبلغ مالي كبير بحوزة المصاب، الذي كان يعاني من اضطراب في درجة الوعي.

أمانة في التعامل

قام المسعفان، محمد حمادة وأحمد شعبان، بحفظ المبلغ المالي ومتعلقات المصاب بشكل آمن، وقدمَا له الإسعافات الأولية اللازمة قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الضبعة لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

تسليم الأموال

فور الاطمئنان على حالة المصاب، قام طاقم الإسعاف بحصر المبلغ المالي، الذي تجاوز 530 ألف جنيه، وتسليمه إلى قسم شرطة الضبعة.

نزاهة ورسالة

وأكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، أن مثل هذه الوقائع تعكس النزاهة والأمانة المتجذرتين في رجال الإسعاف، وتُجسد رسالتهم في حماية حياة الناس ومقدراتهم.

دور هيئة الإسعاف

وأوضح الدكتور عمرو رشيد أن تكرار هذه المواقف المتميزة لرد الأمانات، والتي تتخطى عشرات الملايين سنويًا، يبرهن على الأمانة والإخلاص المتأصلين في رجال هيئة الإسعاف المصرية.

وأشار إلى أن هذه الواقعة تعد مثالًا آخر على تفاني رجال الإسعاف في أداء واجبهم المهني بأمانة وإخلاص، وتبقى أيديهم البيضاء رمزًا للنزاهة والشرف في المجتمع، كما أنها واحدة من النماذج المشرفة التي يقدمها رجال الإسعاف يوميًا، لا سيما في شهر رمضان الفضيل.