تحصين 3200 رأس ماشية ضد مرض جدري الضأن بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، حملة لتحصين الحيوانات ضد مرض الجدري بمدينة أبورديس، بالتعاون مع مديرية الزراعة، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وإشراف الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس سعد عامر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وقال المهندس أحمد حلاوة، مدير إدارة أبورديس الزراعية، إن الإدارة شاركت فى حملة التحصين ضد مرض جدري الضأن الصغير بنطاق المدينة وضواحيها، وجرى تحصين 3200 رأس.

وأوضح مدير الإدارة في تصريح اليوم، أن جدري الضأن الصغير يعد مرضا فيروسيا يتسبب فى حدوث خسائر اقتصادية فى الثروة الحيوانية، ومن مظاهر الإصابة به ظهور جميع آفات الجدري على مختلف أجزاء جسم الحيوان، ويسبب له ارتفاع درجة الحرارة، وظهور بثور فى منطقة الفم وحول العين، ويترتب عليه انخفاض فى إنتاج الحيوان للحليب، إضافة إلى انخفاض جودة صوف الأغنام، والتهاب الغدد الليمفاوية.

وأكد أنه فى بعض الأحيان يحدث التهاب رئوي لبعض الحيوانات مما يستدعى ضرورة الحرص على تحصين الأغنام حفاظا على الثروة الحيوانية، مع توعية المربين بخطوة هذا المرض، لتجنب الإصابة به من خلال عمل التحصينات اللازمة.