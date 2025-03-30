بالصور- تجهيزات دير الأنبا مكاريوس السكندري لاستقبال جسد الأنبا باخوميوس

البحيرة - أحمد نصرة:

بدأ دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري، التجهيزات والترتيبات الأولية لاستقبال جسد نيافة الأنبا باخوميوس عقب إعلان وفاته صباح اليوم الأحد.

كان المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلن ترتيبات صلوات تجنيز نيافة الأنبا باخوميوس كالتالي:

يُصلِّي قداسة البابا تواضروس الثاني، والآباء المطارنة والأساقفة، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اليوم الأحد، الساعة الثالثة عصرًا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تتحرك عقب انتهاء الصلوات السيارة التي تقل الجثمان متجهة إلى دمنهور.

يوضع الجثمان في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية بدمنهور) لإتاحة الفرصة أمام أبنائه لإلقاء نظرة الوداع عليه وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

يُصَلَّىَ القداس الإلهي صباح غدٍ الإثنين من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحًا.

تبدأ صلوات التجنيز الساعة العاشرة صباحًا، ويُنقَل الجثمان بعدها إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، لإتمام مراسم الدفن هناك الساعة الثانية بعد الظهر.

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