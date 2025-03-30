شيخ مطارنة الكنيسة وقائم مقام البابا.. محطات بارزة في حياة الأنبا باخوميوس

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، وفاة شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقائم مقام البطريرك نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، عن عمر يناهز 90 عاما

عاش الأنبا باخوميوس حياة حافلة بالعطاء، خدم خلالها الكنيسة لأكثر من 70 سنة وفيما يلي بعض المعلومات عنه:

الأنبا باخوميوس، اسمه العلماني سمير خير سكر، من مواليد شبين الكوم في 17 ديسمبر 1935 م. وتعمَّد بها.

انتقلت الأسرة إلى طنطا سنة 1945 م، حيث كان والده يعمل كمهندس مساحة، ثم انتقل إلى الزقازيق وحصل هناك على الشهادة الابتدائية، و الشهادة التوجيهية في يوليو 1952 م.

نال بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1956 وعمل فترة في وزارة الخزانة بدمياط، ثم كمدير حسابات في وزارة الصحة ببنها.

خدم منذ شبابه المبكر من سن 13 عام بمدارس الأحد، ودرس الإكليريكية من 1959 إلى 1961 م، ثم درس بقسم الاجتماع بمعهد الدراسات القبطية، وأعير من الدولة للكنيسة كأول حالة في هذا الأمر.

كان أول شماس يخدم بالكويت سنة 1961 م. ثم عاد من الكويت وأخذ قرار الرهبنة ورُسِمَ قسًا في يناير 1966م. مع القمص اوغريس السرياني، والقس متياس السرياني.

خدم بالسودان من سنة 1967 إلى مايو 1971، وهناك رسمه الأنبا دانيال قمصًا في 28 يوليو 1968م.

أوفده قداسة البابا كيرلس السادس إلى إثيوبيا عام 1971، ثم أسس الكنيسة القبطية في لندن، ثم تابَع العمل القمص متياس السرياني عام 1971.

مُثَّل الكنيسة القبطية في عدة مؤتمرات دينية بالخارج، واختير عضوًا في مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس كل أفريقيا.

سامه قداسة البابا شنوده أسقفًا للبحيرة وتوابعها الخمس مدن الغربية مع نيافة الأنبا يؤانس أسقف الغربية. فكانا باكورة الأساقفة الذين سامهم قداسة البابا شنودة الثالث.

أنشأ كاتدرائية العذراء والقديس أثناسيوس بدمنهور، وعديد من الكنائس، ورسمه قداسة البابا شنوده مطرانًا مع الأنبا بيشوي مطران دمياط.

قام بالتدريس في الكلية الإكليريكية، وله العديد من المحاضرات والأبحاث والكتب المنشورةوكان عضو اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس.

بعد وفاة البابا شنوده الثالث في 17 مارس 2012، أصبح الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركي، واستمر في المنصب نحو ثمانية أشهر، حتى تجليس البابا تواضروس في نوفمبر من نفس العام.