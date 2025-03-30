محافظة البحيرة تنعي الأنبا باخوميوس: رمز ديني وقامة وطنية

البحيرة - أحمد نصرة:

نعت محافظة البحيرة، نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي أعلنت وفاته اليوم الأحد، بعد رحلة عطاء ممتدة وحافلة بالإنجازات الروحية والوطنية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في بيان إعلامي، أن نيافة الأنبا باخوميوس قامة وطنية حكيمة، تعلم حب الوطن وعاش مخلصاً له في كل وقت وحين، فكان نموذجاً نادراً في الوطنية والإنسانية.

وأعربت عازر عن اعتزازها وشعب البحيرة بشخصيته الوطنية وإسهاماته الكبيرة في تاريخ الوطن والكنيسة المصرية.

وأكدت المحافظ أن الأنبا باخوميوس كان وسيظل رمزًا دينيًا ووطنيًا، تشهد البحيرة له بكل الخير والعطاء فهو رجل امتلك من الحكمة والفطنة ما أهله للتعامل مع أصعب الأوقات بتفوق واقتدار، ساهم بشكل كبير في ترسيخ قيم المواطنة والمحبة والتسامح بين مواطني البحيرة خاصة ومصر والعالم أجمع.

قدم الأنبا باخوميوس خدمته الرعوية في عدة دول، وانتقل إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون منذ أكثر من 60 عامًا، حيث واصل خدمته بكل إخلاص، حتى أصبح مطراناً لإيبارشية البحيرة، التي ارتقت تحت رعايته إلى آفاقٍ واسعة بفضل حكمته وعلاقاته الطيبة مع جميع المسؤولين، مما جعله رمزًا للتسامح والتآخي.